Pompeo in Vaticano | per ricucire dopo lo scontro sui vescovi cinesi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Governo, niente trasparenza e caos su banchi. Bono… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Magistrati e correntismo, si apre il… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il Segretario di Stato Mike #Pompeo a Roma avverte l’Italia e il Vaticano: “Non fidatevi del Pc… - zannazyu : RT @LaVeritaWeb: Il «ministro degli Esteri vaticano» Paul Richard Gallagher attacca Mike Pompeo, critico sul patto Chiesa-Cina: «Bergoglio… - debien_noel : RT @vaticannews_it: #1ottobre #Vaticano #Pompeo a colloquio con #Parolin e Gallagher: si è parlato di #Cina e dei conflitti che insanguinan… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompeo Vaticano

Ed ha intervistato Francesco Sisci, professore di Relazioni internazionale all'Università di Pechino, che ha espresso la convinzione che Pompeo avrebbe avuto l'udienza dal Papa se non avesse ...(LaPresse) ll segretario di Stato Usa Mike Pompeo, è arrivato in Vaticano per incontrare privatamente l'omologo, il cardinale Pietro Parolin, all'indomani delle tensioni per il rinnovo dell'accordo tr ...