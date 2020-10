Pomezia, arriva la fibra ottica nelle case e nelle imprese di via Campobello (Di giovedì 1 ottobre 2020) Proseguono i lavori di scavo a opera di Open Fiber, che sta realizzando a Pomezia una rete di ultima generazione per garantire una connettività ultra veloce. Al momento i lavori si stanno concentrando su via Campobello dove, completata la connessione per circa 20mila unità immobiliari ad uso abitazioni civili, si sta integrando il cablaggio con l’area industriale limitrofa, prevedendo il collegamento di circa 1.100 unità immobiliari ad uso commerciale. Al termine dei suddetti interventi, si proseguirà con i lavori di rifacimento del manto stradale. “Dotare Pomezia di una connettività ultra veloce, sicura e affidabile vuol dire migliorare le condizioni di chi vive e lavora nella nostra Città – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci –. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Proseguono i lavori di scavo a opera di Open Fiber, che sta realizzando auna rete di ultima generazione per garantire una connettività ultra veloce. Al momento i lavori si stanno concentrando su viadove, completata la connessione per circa 20mila unità immobiliari ad uso abitazioni civili, si sta integrando il cablaggio con l’area industriale limitrofa, prevedendo il collegamento di circa 1.100 unità immobiliari ad uso commerciale. Al termine dei suddetti interventi, si proseguirà con i lavori di rifacimento del manto stradale. “Dotaredi una connettività ultra veloce, sicura e affidabile vuol dire migliorare le condizioni di chi vive e lavora nella nostra Città – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci –. ...

