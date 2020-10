Per Matteo Salvini “Tutti a Catania” significa “Tutti a Catania meno il PD” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono mesi che Matteo Salvini annuncia che chiamerà a raccolta gli italiani il 3 ottobre, giorno in cui si svolgerà l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione all’approdo nel porto di Augusta, nel Siracusano. “Affronterò il 3 ottobre a testa alta, col sorriso, e penso che tanti italiani mi accompagneranno a Catania. Penso che il 3 ottobre sarà una festa di libertà democrazia di orgoglio italiano. Invito già da oggi tutti gli italiani liberi, onesti e orgogliosi a esserci”. Un raduno che avrà anche ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono mesi cheannuncia che chiamerà a raccolta gli italiani il 3 ottobre, giorno in cui si svolgerà l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione all’approdo nel porto di Augusta, nel Siracusano. “Affronterò il 3 ottobre a testa alta, col sorriso, e penso che tanti italiani mi accompagneranno a. Penso che il 3 ottobre sarà una festa di libertà democrazia di orgoglio italiano. Invito già da oggi tutti gli italiani liberi, onesti e orgogliosi a esserci”. Un raduno che avrà anche ...

LegaSalvini : #SALVINI DENUNCIA: 'KILLER E SPACCIATORI IN PERMESSO PREMIO PER ANDARE A ITALIA'S GOT TALENT. BONAFEDE FACCIA QUALC… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - Fontana3Lorenzo : Oggi Matteo Salvini ha incontrato i 74 consiglieri regionali eletti poco più di una settimana fa. Sorrido nell'asco… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Due senatori 5 Stelle sono risultati positivi al Coronavirus e qualcuno ci scherza sopra. Non è un… - Twittaia1 : RT @RopelatoTommaso: Domani sulla pagina FB di @AlterThink_ ospiteremo i ragazzi di @Tortugaecon per parlare di giovani e mondo del lavoro.… -