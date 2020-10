Omicidio Lecce | oggi l' interrogatorio di De Marco per la convalida del fermo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Qualche dettaglio in più sulle motivazioni dell’di Daniele De Santis ed Eleonora Manta potrebbero arrivare dall'per ladeldi Antonio De, il 21enne reo confesso dell'assassinio, che è stato fissato per questa mattina alle 9.30 nel carcere di Borgo San Nicola a, dove il giovane si trova dopo essere stato fermato il 28 settembre e dopo la sua confessione nell'successivo. Desi trova in isolamento giudiziario e viene controllato a vista continuamente, una disposizione dettata dalla giovane età del detenuto e dal fatto che per la prima volta viene a contatto con il contesto carcerario.

Sempre il supertestimone, nuovamente sentito in caserma, svelava ai militari: "Conoscevo Daniele De Santis da circa un anno. Daniele ed Eleonora erano, ormai, nelle mani del loro ...Dopo la terza notte in cella a Lecce, in isolamento anche per le norme anti-Covid, stamattina sarà interrogato in carcere dal gip Michele Toriello. E poi una «macabra ritualità», emersa dall’uso di fa ...È pentito per quello che ha fatto, Antonio De Marco, l’assassino reo confesso di Daniele De Santis, 33 anni, e della fidanzata Eleonora Manta, 30. O meglio, è pentito per ...