Nasciamo femmine per diventare donne

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La parola “femmina” non basta a definire una donna. Possiamo utilizzare, per prime, il termine quando annunciamo una gravidanza per definire il sesso di quella nuova creatura che verrà messa al mondo. Manon si nasce, si diventa. Lo sapeva bene Simone de Beauvoir, una delle figure più importanti e attive nella storia del femminismo. Lei, che con la sua affermazione “donna non si nasce, lo si diventa” ha portato alla ribalta uno dei dibattiti più importanti di sempre, quello della definizione del ruolo femminile nella società. Lei che sosteneva che quando dobbiamo presentarci al mondo, e far rivalere i nostri diritti e le idee dobbiamo sottolineare, a testa alta e a gran voce ,che siamo prima di tutto delle. Perchési nasce, quello lo sappiamo bene, ma siamo ...