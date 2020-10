Legge elettorale, Zingaretti detta la linea: “Proporzionale con sbarramento al 5% e un’alternativa alle preferenze” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Credo che la soglia del 5 per cento sia non discutibile. Quel 5 per cento non è messo a caso ma è il giusto correttivo di un proporzionale che dia stabilità al governo. Non è un numero figlio della casualità. Ma figlio del confronto politico. È una delle condizioni per andare avanti non ci sono margini di discussione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti oggi – giovedì 1 ottobre – a proposito della Legge elettorale nel corso di una conferenza stampa al Nazareno dedicata alle riforme istituzionali. “Vorremmo aprire una fase nuova nella vita politico-istituzionale del Paese”, ha spiegato. Va ricordato che l’adeguamento della Legge elettorale è ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Credo che la soglia del 5 per cento sia non discutibile. Quel 5 per cento non è messo a caso ma è il giusto correttivo di un proporzionale che dia stabilità al governo. Non è un numero figlio della casualità. Ma figlio del confronto politico. È una delle condizioni per andare avanti non ci sono margini di discussione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicolaoggi – giovedì 1 ottobre – a proposito dellanel corso di una conferenza stampa al Nazareno dedicatariforme istituzionali. “Vorremmo aprire una fase nuova nella vita politico-istituzionale del Paese”, ha spiegato. Va ricordato che l’adeguamento dellaè ...

