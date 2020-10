Lazio, Inzaghi: «Faremo bene anche quest’anno» – VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Simone Inzaghi non è preoccupato per il prosieguo della stagione della Lazio: ecco le parole del tecnico post Atalanta – VIDEO Simone Inzaghi, dopo la gara persa 1-4 contro l’Atalanta, ha parlato della prestazione della Lazio. «Dopo l’1-0, ch enon sappiamo se sia regolare, ci siamo innervositi perchè eravamo partiti bene. Forse è stata la partita in cui abbiamo fatto meglio, ma leggendo il risultato, dovevamo indirizzar emeglio gli episodi. Abbiamo avuto momenti clamorosi, Immobile avrebbe riaperto la partita. Dovevamo fare meglio, ma la squadra farà bene anche quest’anno. Difesa non all’altezza della scorsa stagione? Probabilmente sì, ma tutta la squadra doveva fare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Simonenon è preoccupato per il prosieguo della stagione della: ecco le parole del tecnico post Atalanta –Simone, dopo la gara persa 1-4 contro l’Atalanta, ha parlato della prestazione della. «Dopo l’1-0, ch enon sappiamo se sia regolare, ci siamo innervositi perchè eravamo partiti. Forse è stata la partita in cui abbiamo fatto meglio, ma leggendo il risultato, dovevamo indirizzar emeglio gli episodi. Abbiamo avuto momenti clamorosi, Immobile avrebbe riaperto la partita. Dovevamo fare meglio, ma la squadra faràquest’anno. Difesa non all’altezza della scorsa stagione? Probabilmente sì, ma tutta la squadra doveva fare ...

CorSport : #Lazio, #Inzaghi: 'Risultato ingiusto. Convinto di fare una grande stagione' ??? ?? - SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - LazioIn : Lazio-Atalanta, Inzaghi: 'Risultato non rispecchia andamento partita' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #LuizFelipe e #Vavro out, #Bastos in partenza. #Lazio, che #difesa contro l'#Inter? #LazioInter - sportli26181512 : Luiz Felipe e Vavro out, Radu in dubbio. Lazio, che difesa contro l'Inter?: Luiz Felipe e Vavro out, Radu in dubbio… -