Intesa Sanpaolo, maxi piano di uscite e assunzioni fino al 2023: requisiti e città (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ricambio generazionale” per Intesa Sanpaolo. La banca ha comunicato di aver raggiunto un’Intesa con i sindacati e aver firmato, con FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, un accordo sindacale che dovrebbe accontentare un po’ tutti. L’obiettivo è arrivare a un ricambio generazionale senza impatti sociali e continuare ad assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione e riqualificazione professionale di tutti quei dipendenti arrivati in Intesa Sanpaolo dopo le manovre di acquisizione di UBI Banca, perfezionata lo scorso 5 agosto. L’accordo, sottoscritto in largo anticipo sulla tabella di marcia fissata in origine al 31 dicembre 2020, prevede 5mila uscite volontarie entro il 2023, con l’accesso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ricambio generazionale” per. La banca ha comunicato di aver raggiunto un’con i sindacati e aver firmato, con FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, un accordo sindacale che dovrebbe accontentare un po’ tutti. L’obiettivo è arrivare a un ricambio generazionale senza impatti sociali e continuare ad assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione e riqualificazione professionale di tutti quei dipendenti arrivati indopo le manovre di acquisizione di UBI Banca, perfezionata lo scorso 5 agosto. L’accordo, sottoscritto in largo anticipo sulla tabella di marcia fissata in origine al 31 dicembre 2020, prevede 5milavolontarie entro il, con l’accesso ...

