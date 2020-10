Gualtieri: “Il debito/pil tornerà al 130% solo a fine decennio. Nella Nadef ci sarà una prima scansione dell’uso del Recovery fund” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’anno la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che il governo avrebbe dovuto inviare alle Camere entro il 27 settembre, è un “esercizio complesso”. Più del solito. Perché i contenuti di quella che è la “cornice” macroeconomica in cui si inserisce la legge di Bilancio sono legati a doppio filo con i progetti da finanziare con il Recovery plan. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, ha spiegato infatti che già Nella Nadef – attesa in consiglio dei ministri lunedì prossimo – “si cercherà di dettagliare una prima ipotesi di scansione dei fondi europei negli anni”. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’anno la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che il governo avrebbe dovuto inviare alle Camere entro il 27 settembre, è un “esercizio complesso”. Più del solito. Perché i contenuti di quella che è la “cornice” macroeconomica in cui si inserisce la legge di Bilancio sono legati a doppio filo con i progetti da finanziare con ilplan. Il ministro dell’Economia Roberto, facendo il punto della situazione davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, ha spiegato infatti che già– attesa in consiglio dei ministri lunedì prossimo – “si cercherà di dettagliare unaipotesi didei fondi europei negli anni”. Non ...

Giorgiolaporta : In pieno lockdown, mentre gli italiani non ricevevano la #cassaintegrazione e non sapevano come mangiare, #Tridico… - NicolaPorro : Ascoltando #Conte, #Gualtieri e #Gentiloni, l’#Italia con il #governo giallorosso avrebbe finalmente avuto voce in… - borghi_claudio : @SaracomemeSara @damiano_rm @christian_fsi @ZioKlint Fino a ieri era quello che adesso è andato a fare il portavoce di gualtieri... - AleGrigo1992 : Inizia l'autunno, cadono le foglie, è tempo dell'ennesimo tentativo di riformare il sistema fiscale. Prima di parla… - Skizzo1984 : Gualtieri: 'Debito/PIL sotto il 130% a fine 2030' Si si mò me lo segno... -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Il «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto