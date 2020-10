Gara 1 NBA Finals 2020 | Lakers incontenibili

(Di giovedì 1 ottobre 2020)1 delle NBAè stata consegnata agli archivi. Hanno trionfato i Los Angelesdi Lebron James. Una prestazione senza eguali dei gialloviola che hanno affondato la nave dei Miami Heat tra secondo e terzo quarto. Una1 che ha messo in evidenza i limiti dei Miami Heat e tutta la forza esplosiva e psicologica deiguidati da un ragazzo di 36 anni che ha nuovamente sfiorato la tripla doppia per un solo assist mancante. NBA: anteprima e analisi delle squadre1 NBAdominatori, Miami perde i pezzi Poco da analizzare dopo una partita così. Ihanno ...

La storia però ci insegna che Lebron quando ha vinto un anello, ha sempre perso Gara 1. Oggi non è andata così perciò non ci resta altro che aspettare Gara 2. La serie è solo all’inizio. Le scuse, ...I Los Angeles Lakers sono partiti alla grande nelle Finals Nba 2020, battendo in gara -1 Miami Heat 116-98 con una eccezionale dimostrazione di forza. In grande evidenza soprattutto i gioielli ...