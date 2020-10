Fincantieri | varata a Marghera “Rotterdam”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stataoggi nello stabilimentodi, “Rotterdam”, nuova nave destinata a Holland America Line, brand del gruppo Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. Ora inizierà la fase di allestimento degli interni, che porterà alla consegna della nave nell’estate 2021. Il momento del varo è stato preceduto dalla tradizionale e beneaugurante coin ceremony, la posa di un dollaro d’argento sull’ultimo ponte della nave, secondo un antico costume marinaro. Madrina della cerimonia è stata Mai Elmar, Executive Director del porto crocieristico di Rotterdam. Alla cerimonia di varo erano presenti, fra gli altri, per la società armatrice Cyril Tatar, Vice President New Building di Holland America Group e per ...