Covid: over 2,500 cases in a day, 5-mt high (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROME, OCT 1 - Italy's daily rate of Covid infections surged to 2,548 new cases in the last 24 hours Thursday, a five-month high, the health ministry said. A record number of swabs were taken, 118,236, ...

"Nell'anno del Covid salgono a trecentomila gli italiani over 65 costretti a chiedere aiuto per mangiare". È quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulle persone che hanno beneficiato di aiu ...

Milano, ecco il piano per il vaccino antinfluenzale: dove verrà somministrato

La Regione sta organizzando il piano, ecco i primi dettagli. Si parte a metà ottobre Sta prendendo forma la campagna delle vaccinazioni antinfluenzali. Le prime dosi verranno somministrate a partire d ...

La Regione sta organizzando il piano, ecco i primi dettagli. Si parte a metà ottobre Sta prendendo forma la campagna delle vaccinazioni antinfluenzali. Le prime dosi verranno somministrate a partire d ...