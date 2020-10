Coronavirus in Toscana: morta ad Arezzo una donna di 75 anni. E 144 nuovi contagi (Di giovedì 1 ottobre 2020) In Toscana, oggi 1 ottobre, si registra la morte di una donna di 75 anni ad Arezzo. E 144 sono i nuovi contagi (66 identificati in corso di tracciamento e 78 da attività di screening). 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sicilia) Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) In, oggi 1 ottobre, si registra la morte di unadi 75ad. E 144 sono i(66 identificati in corso di tracciamento e 78 da attività di screening). 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sicilia)

