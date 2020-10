Calciomercato Cagliari: tentazione Bruno Peres per la fascia destra (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Cagliari vuole aggiungere un tassello importante e di esperienza nella rosa di Di Francesco: tentazione Bruno Peres Il Cagliari è partito con un calendario in salita: la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo ha fruttato un buon punto, mentre la sconfitta casalinga con la Lazio è stata netta. Di Francesco vuole puntellare la squadra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Cagliari sarebbe sulle tracce di Bruno Peres per rinforzare la batteria di esterni agli ordini del tecnico ex Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilvuole aggiungere un tassello importante e di esperienza nella rosa di Di Francesco:Ilè partito con un calendario in salita: la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo ha fruttato un buon punto, mentre la sconfitta casalinga con la Lazio è stata netta. Di Francesco vuole puntellare la squadra. Secondo quanto riportato da.com, ilsarebbe sulle tracce diper rinforzare la batteria di esterni agli ordini del tecnico ex Roma. Leggi su Calcionews24.com

