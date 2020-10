Brexit, azione legale Ue contro Londra: "Non rispetta l'accordo" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bruxelles, 1 ottobre 2020 - La Commissione europea ha inviato al Regno Unito una lettera di costituzione in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso . E' l'inizio di un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bruxelles, 1 ottobre 2020 - La Commissione europea ha inviato al Regno Unito una lettera di costituzione in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'di recesso . E' l'inizio di un ...

