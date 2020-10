Bomaker Polaris: proiettore 4K laser a bassissimo costo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova campagna di crow funding potrebbe portare sul mercato un proiettore laser 4K a tiro ultra corto con un prezzo più che competitivo. Stiamo parlando di Bomaker Polaris, un dispositivo che mira a rivoluzionare il concetto di TV Bomaker è un produttore di sistemi per l’home cinema da diverso tempo e si muove soprattutto nel mondo dei proiettori e sound bar, proponendo diversi prodotti di buona qualità ad un prezzo molto conveniente, come ad esempio alcuni prodotti che trovate in questa guida ai proiettori economici. In ogni caso il settore dei proiettori laser 4K sta avendo uno sviluppo molto rapido: infatti garantiscono performance simili ad una TV in termini di qualità di immagine e finalmente i costi stanno diventando sostenibili. ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova campagna di crow funding potrebbe portare sul mercato un4K a tiro ultra corto con un prezzo più che competitivo. Stiamo parlando di, un dispositivo che mira a rivoluzionare il concetto di TVè un produttore di sistemi per l’home cinema da diverso tempo e si muove soprattutto nel mondo dei proiettori e sound bar, proponendo diversi prodotti di buona qualità ad un prezzo molto conveniente, come ad esempio alcuni prodotti che trovate in questa guida ai proiettori economici. In ogni caso il settore dei proiettori4K sta avendo uno sviluppo molto rapido: infatti garantiscono performance simili ad una TV in termini di qualità di immagine e finalmente i costi stanno diventando sostenibili. ...

