Aumento casi, Crisanti a TPI: “Ora si iniziano a vedere i contagi nelle scuole e nelle aziende” (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è un balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Si tratta dell’Aumento peggiore da aprile, quando i nuovi casi furono poco più di 3mila. A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno, 118.236, 13mila più di ieri. Ne abbiamo parlato con il virologo e professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti Professore, oggi i contagi sono tornati sopra quota 2mila. Come dobbiamo leggere questi dati? “Sicuramente è un’impennata decisiva. Ricordiamoci però che c’è sempre un accumulo di casi dal weekend, quando vengono fatti meno tamponi. Il mercoledì e il giovedì sono sempre i ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è un balzo improvviso dei nuovidi Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Si tratta dell’peggiore da aprile, quando i nuovifurono poco più di 3mila. A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno, 118.236, 13mila più di ieri. Ne abbiamo parlato con il virologo e professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova AndreaProfessore, oggi isono tornati sopra quota 2mila. Come dobbiamo leggere questi dati? “Sicuramente è un’impennata decisiva. Ricordiamoci però che c’è sempre un accumulo didal weekend, quando vengono fatti meno tamponi. Il mercoledì e il giovedì sono sempre i ...

RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 14 al 20 settembre. “Ancora un aumento dei ca… - SkyTG24 : Coronavirus, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico dopo l'aumento dei casi - aperru1 : #Covid, Pregliasco: 'Aumento casi primo segnale apertura scuole' - srinjoychoudy2 : RT @srinjoychoudy2: Ha forzato l'aumento dei test e delle tracce con blocco completo e ha creato zone di contenimento per curvare la diffus… -