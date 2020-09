Waterloo dei tamponi Sui test anti-Covid un' altra lite fra virologi | Vanno usati meglio

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Angeli Bassetti: "Producono solo un esercito di asintomatici". Cris: "No, il problema è che il calcio non rispetta la quarantena". L'alternativa? Il (costoso) esame molecolare Se per Matteo Bassetti il caso Genoa è «ladei» per Andrea Crisinvece è «la Caporetto dei privilegiati». Ovvero la sconfitta di chi non accetta una norma fondamentale: restare in isolamento per il tempo necessario a garre un risultato certo rispetto alla positività al coronavirus. «Con il rispetto della quarantena il caso Genoa non sarebbe esistito», avverte Cris. Non è la prima volta che Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, mette in ...