Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump insulti sul palco insulti reciproci tra i candidati nel primo dibattito sei un buffone Sei un incapace sono in Ucraina della serata biden tiene testa Trump Ma non riesci a dargli il colpo del KO torniamo in Italia la maggioranza raggiunge l’accordo sulla nota di aggiornamento al Def fi-pi-li atteso almeno 9% Nelcon un rimbalzo al + 6 % nel 2021 il rapporto deficit-pil è stimato il 10 8% Nelma scenderà al 7% programmatico nel 2021 con un’estensione di 1,3 punti rispetto al tendenziale poi al 4:07 % programma nel 2022 al 3% programmatico nel 2023 il rapporto debito-pil è stimato al 158% Neldiscesa già nel 2021 e per il prossimo triennioaggiornamento con ...