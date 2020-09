Scappare come una salsola da un maregrigio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “maregrigio” (Milena, 2020) del disagio minorile nelle difficili periferie del sud. Questo libro raccoglie storie crude, violente, toccanti.Organizzato in racconti, brevi capitoli che si vanno a intrecciare in un tessuto dolente, il testo ha il pregio di portare alla luce la sofferenza e le dinamiche che dominano spesso le vite disgraziate di chi non ha scelta.Al centro della narrazione c’è la famiglia Cantone. Marisa, madre di Diego, Ezio e Stefano, ha una relazione proprio con l’amico di uno dei suoi figli. Un turbinio di emozioni che ha ridestato la donna in lei, facendo rivivere le carni di una quarantacinquenne sotto le spinte passionali di un adolescente. Ma questo è un segreto che la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “” (Milena, 2020) del disagio minorile nelle difficili periferie del sud. Questo libro raccoglie storie crude, violente, toccanti.Organizzato in racconti, brevi capitoli che si vanno a intrecciare in un tessuto dolente, il testo ha il pregio di portare alla luce la sofferenza e le dinamiche che dominano spesso le vite disgraziate di chi non ha scelta.Al centro della narrazione c’è la famiglia Cantone. Marisa, madre di Diego, Ezio e Stefano, ha una relazione proprio con l’amico di uno dei suoi figli. Un turbinio di emozioni che ha ridestato la donna in lei, facendo rivivere le carni di una quarantacinquenne sotto le spinte passionali di un adolescente. Ma questo è un segreto che la ...

robertodiloreto : RT @beabri: L'inchiesta di #PresaDiretta di ieri ha aiutato a fare luce sulla questione dei #49milioni di euro sottratti mai restituiti all… - ComitatoPiero : RT @beabri: L'inchiesta di #PresaDiretta di ieri ha aiutato a fare luce sulla questione dei #49milioni di euro sottratti mai restituiti all… - Armaduc4 : RT @Andress17270617: L'amore é come tenere la sabbia in una mano: Se stringi troppo finirà per scappare dalle fessure; Se lascia la mano tr… - sissiricky : @matteosalvinimi Ormai tu e Giletti siete culo e camicia! Invece con Scanzi come va??? Continui a scappare come un coniglio? - MaurizioVr46 : RT @beabri: L'inchiesta di #PresaDiretta di ieri ha aiutato a fare luce sulla questione dei #49milioni di euro sottratti mai restituiti all… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappare come Migranti e rifugiati, costretti a scappare come Gesù. Domenica le Giornata e la colletta in tutte le Parrocchie • Clarus Clarus Danno fuoco a gel sul tram a Milano, autista spegne incendio

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Hanno dato fuoco al dispenser del gel igienizzante presente su alcune linee dell'Atm a Milano e poi sono scappati. E' l'atto vandalico ... il pronto intervento del dipendente ...

Scappare come una salsola da un maregrigio

Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “Maregrigio” (Milena, 2020) del disagio minorile nelle difficili periferie del sud. Questo ...

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Hanno dato fuoco al dispenser del gel igienizzante presente su alcune linee dell'Atm a Milano e poi sono scappati. E' l'atto vandalico ... il pronto intervento del dipendente ...Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “Maregrigio” (Milena, 2020) del disagio minorile nelle difficili periferie del sud. Questo ...