Roma | Pompeo incontra Conte e il centro storico va in tilt | imbottigliati nel traffico senza vie d' uscita

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano Mikeè atterrato a Ciampino per una due giorni ricca di incontri. Ad attenderlo, oltre agli incontri isitutuzionali, ildisuper-blindato per ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Governo, niente trasparenza e caos su banchi. Bono… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette con @sitkaclaudio: da domani Mike Pompeo a Roma... - NicolaPorro : #Bonomi, presidente di #Confindustria, fa pace con #Conte. Ovvio, sa che deve campare i prossimi 3 anni. Aumenti… - CyberSecHub0 : RT @An_Bion: Nuovi segnali di Andrea Biondi. #Huawei presenta il suo Cybersecurity Center (nel giorno di Mike #Pompeo a Roma). #TLC @Luigi… - Lukyluke311 : RT @gombacci: Pompeo arriva a Roma. Ma quello che fa la foto per Instagram chi è? Il Ministro degli esteri italiano Di Maio? #chiedo https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pompeo

Lasciando la Grecia alla volta di Roma, Pompeo ha infine ribadito che la Grecia è "un pilastro di stabilità" nella regione e ha elogiato i grandi progressi nei rapporti bilaterali tra Atene e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus )- Roma, 30 set - Huawei, nonostante gli attacchi Usa, non lascera' il mercato italiano e non abbandonera' il mercato. Lo ha precisato Luigi De Vecchis, presidente di Hua ...