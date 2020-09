Recovery fund, Fortuna: “Fondamentale non sbagliare, ma serve anche il Mes” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Ha ragione il presidente di Confindustria Bonomi, sul Recovery Fund il governo non può fallire, altrimenti il Paese non si riprenderà più. Bisognerà fare un Recovery plan ad arte, concentrandosi su alcuni aspetti fondamentali, perché le risorse non sono infinite. E’ il tempo dei fatti, bisogna tirare fuori delle idee che, nella sintesi, ci portino ad investire in modo opportuno e a rilanciare il Paese. Se non ci riusciremo, l’Italia purtroppo sarà destinata a regredire e a scendere sempre più in basso nelle classifiche mondiali”. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Ha ragione il presidente di Confindustria Bonomi, sul Recovery Fund il governo non può fallire, altrimenti il Paese non si riprenderà più. Bisognerà fare un Recovery plan ad arte, concentrandosi su alcuni aspetti fondamentali, perché le risorse non sono infinite. E’ il tempo dei fatti, bisogna tirare fuori delle idee che, nella sintesi, ci portino ad investire in modo opportuno e a rilanciare il Paese. Se non ci riusciremo, l’Italia purtroppo sarà destinata a regredire e a scendere sempre più in basso nelle classifiche mondiali”. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

