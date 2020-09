Recovery Fund, Conte sprona Ue: 'Non possiamo non andare rapidi' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giuseppe Conte si dice non preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund. Ma allo stesso tempo incita gli altri Paesi ad accelerare: 'Ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giuseppesi dice non preoccupato dal rischio stallo in Ue sul. Ma allo stesso tempo incita gli altri Paesi ad accelerare: 'Ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, Berlino: “Quasi inevitabili ritardi con conseguenze per la ripresa dell’Ue” Il Fatto Quotidiano Legge Elettorale maggioritaria, Salvini attacca Conte

“Siamo la maggioranza del Paese e il governo ancora non ci ha convocati per parlare del Recovery fund”: il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Premier Conte. “Zingaretti e Renzi si fanno i ...

Sassari prima fra 97 città italiane per la qualità dell’aria

Legambiente: “Il governo italiano grazie al Recovery Fund ha un’occasione irripetibile per modernizzare davvero il Paese partendo dalle città con interventi strutturali che mettano al centro la ...

