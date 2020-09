Pappagalli bestemmiano e sghignazzano tra loro | la “gang” allontanata dallo zoo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sempre la sceneggiatura di un episodio dei Griffin ma è tutto vero. Siamo al Lincolnshire Wildlife Park ed esattamente il 15 agosto scorso sono arrivati dei. Il direttore del parco, Steve Nichols, ha spiegato all’Independent che gli uccelli sono stati isolati in una stanza comune per l’obbligatorio periodo di quarantena. Quando sono usciti, la sorpresa: iluso di parolacce era diventato insostenibile. In pratica i “nostri” si erano insegnati a vicenda le parolacce che conoscevano. Oltre a ripetere costantemente la parola “fuck”, “se ne metti quattro o cinque insieme, uno bestemmia, l’altro scoppia a ridere, e all’improvviso sembra di stare in un vecchio dopolavoro dove tutti imprecano e”, ha detto Nichols. E più...