Mirone | «Non è possibile aprire gli stadi a più di mille spettatori»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Repubblica intervista oggi Vincenzo, primario dell’Uoc di Urologia e Centro di Chirurgia Robotica dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II e responsabile della consulta medico scientifica del Napoli, sulla questione relativa all’allarme covid scattato dopo le 14 positività nel Genoa che domenica ha affrontato al San Paolo la formazione azzurra. È chiaro al momento che la trasferta di Torino per affrontare la Juve è a rischio, bisognerà attendere quanto meno il secondo tampone per avere le idee più chiare e il terzo di sabato per avere certezze. Quello del Genoa è il primo caso, spiega, in cui tanti calciatori di una stessa squadra hanno contratto il Covid 19. Questo significa che i problemi stanno venendo a galla e che bisogna mantenere alta l’attenzione. Sulla ...