Lazio | Tare | “Con Pereira mercato chiuso | siamo più forti rispetto all’anno scorso”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “in entrata? Sì sì con l’arrivo diilcon sei inserimenti: penso che la squadra adesso è più lunga e più larga, sono anche del pensiero chepiù. Ma abbiamo bisogno di tempo per gli inserimenti dei nuovi”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della, Igli, parlando del calcioche si chiuderà lunedì prossimo, poco prima della partita contro l’Atalanta, valevole per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “solo all’inizio del campionato – ha proseguito l’albanese ai microfoni di Sky Sport ...

ROMA – La fantasia prima di tutto. E’ quello che ha chiesto Inzaghi e Tare lo ha accontentato. L’ispirazione, in un certo senso, è Pep Guardiola. La filosofia che dovrà avere la Lazio è un po’ spagnol ...Il Napoli Primavera sta affrontando la Lazio per il secondo turno di Coppa Italia, Tim Cup 2020/21. Il match si sta disputando allo Stadio “Piccolo” dalle ore 15 (CLICCA QUI per seguire il LIVE testua ...