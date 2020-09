L’Asl Salerno fa tappa a Battipaglia: prevenzione a supporto degli screening Oncologici (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Nella giornata di giovedì, primo ottobre, presso Piazza Amendola in Battipaglia, l’Asl di Salerno svolgerà una campagna di prevenzione a supporto degli screening Oncologici, su tutto il territorio provinciale. Tale attività, finalizzata a sensibilizzare l’utenza a sottoporsi a ceck preventivi considerati, a tutt’oggi, differibili, rappresenta una delle tredici tappe che sta vedendo l’Ente collocarsi in altrettanti Comuni, e consentirà agli interessati di sottoporsi ad uno screening oncologico. Il tutto avverrà mediante una postazione mobile collocata (il c.d. Truck) nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e fino alle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nella giornata di giovedì, primo ottobre, presso Piazza Amendola in, l’Asl disvolgerà una campagna di, su tutto il territorio provinciale. Tale attività, finalizzata a sensibilizzare l’utenza a sottoporsi a ceck preventivi considerati, a tutt’oggi, differibili, rappresenta una delle tredici tappe che sta vedendo l’Ente collocarsi in altrettanti Comuni, e consentirà agli interessati di sottoporsi ad unooncologico. Il tutto avverrà mediante una postazione mobile collocata (il c.d. Truck) nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e fino alle ...

tvoggi : CORONAVIRUS, IN CALO IL NUMERO DEI POSITIVI NEL SALERNITANO In calo il numero dei casi di positività al Covid in pr… - dario_renda : Oggi è la Giornata internazionale del migrante e del rifugiato. Siamo fieri di aver collaborato con il… - positanonews : Salerno, si torna in aula. Dubbi sul rientro dopo la malattia: stamane il vertice con l’Asl tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl Salerno Coronavirus, tamponi on the road: perchè non si fanno a tutti? Corriere della Sera