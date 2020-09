Lagarde spinge per una Bce un po’ più simile alla Fed: meno attenzione all’inflazione e di più ai posti di lavoro (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ questo, semplificando, il piano delineato dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde che vorrebbe una banca centrale meno ossessionata dall’inflazione e più concentrata su crescita ed occupazione. Dunque disposta ad aumentare ulteriormente la sua spinta monetaria per spingere l’economia, senza preoccuparsi troppo se questo dovesse portare la crescita dei prezzi sopra quel 2% considerato il livello ottimale. Insomma, una Bce un po’ più simile alla potente “sorella” statunitense, la Federal Reserve. Tra le due principali banche centrali del mondo esiste infatti una differenza di dna. alla Bce è stato assegnato come obiettivo primario il raggiungimento del livello inflazione ottimale, solo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ questo, semplificando, il piano delineato dpresidente della Banca centrale europea Christineche vorrebbe una banca centraleossessionata dall’inflazione e più concentrata su crescita ed occupazione. Dunque disposta ad aumentare ulteriormente la sua spinta monetaria perre l’economia, senza preoccuparsi troppo se questo dovesse portare la crescita dei prezzi sopra quel 2% considerato il livello ottimale. Insomma, una Bce un po’ piùpotente “sorella” statunitense, la Federal Reserve. Tra le due principali banche centrali del mondo esiste infatti una differenza di dna.Bce è stato assegnato come obiettivo primario il raggiungimento del livello inflazione ottimale, solo in ...

Noovyis : (Lagarde spinge per una Bce un po’ più simile alla Fed: meno attenzione all’inflazione e di più ai posti di lavoro)… - RobertoPiciucc1 : RT @fattoquotidiano: Lagarde spinge per una Bce un po’ più simile alla Fed: meno attenzione all’inflazione e di più ai posti di lavoro http… - fattoquotidiano : Lagarde spinge per una Bce un po’ più simile alla Fed: meno attenzione all’inflazione e di più ai posti di lavoro - ValentinaC : BCE, Christine Lagarde spinge su euro digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde spinge Bce, Lagarde parla di ripresa forte per l'Eurozona e spinge l’euro in rialzo Yahoo Finanza Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in Francia

Si consolida lo scenario deflazionistico nel nostro paese. Anche in settembre, secondo le stime preliminari dell’Istat, i prezzi sono risultati in calo, sia rispetto ad agosto (- 0,6%) che nel confron ...

Bce: Lagarde, stabilita' prezzi prioritaria ma senza strozzare occupazione in medio termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - "Abbiamo un mandato gerarchico con la stabilita' dei prezzi in cima. Ma il medio termine, che e' un concetto flessibile, ci permette di evitare di str ...

Si consolida lo scenario deflazionistico nel nostro paese. Anche in settembre, secondo le stime preliminari dell’Istat, i prezzi sono risultati in calo, sia rispetto ad agosto (- 0,6%) che nel confron ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - "Abbiamo un mandato gerarchico con la stabilita' dei prezzi in cima. Ma il medio termine, che e' un concetto flessibile, ci permette di evitare di str ...