Inter, Conte: «L’idea di gioco non cambia. Alonso? Non parlo» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Conte ha parlato al termine del match contro il Benevento: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento. PRESTAZIONE – «La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli Interpreti, non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti». VIDAL – «Ha ricevuto un colpo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonioha parlato al termine del match contro il Benevento: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento. PRESTAZIONE – «La soddisfazione migliore è vedere che al di là deglipreti, nonl’idea diche portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame diimportanti». VIDAL – «Ha ricevuto un colpo ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #BeneventoInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - giothepink : Credo che l’Inter vincerà a mani basse. La squadra di Conte non ha rivali - AndreaInterNews : RT @internewsit: Benevento-Inter: Conte meglio senza trequartista (se c'è questo Sanchez) - -