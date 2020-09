GF Vip, Alfonso Signorini su Garko: “Ho trovato in lui un nuovo amico” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è davvero ricca di colpi di scena, uno dei quali ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando delle toccanti dichiarazioni di Gabriel Garko, che nei giorni scorsi è entrato nella Casa più spiata d’Italia spiazzando i telespettatori. Ora Alfonso Signorini rivela cosa quel momento ha significato per lui. Facciamo un passo indietro: Adua Del Vesco è una delle concorrenti del GF Vip 5, e il suo nome è legato a doppio filo a quello di Gabriel Garko, con cui ha avuto una relazione. Ospite per una sera nella Casa, il famoso attore ha deciso di fare coming out parlando del suo “segreto di Pulcinella”, un modo molto delicato per fare velatamente riferimento alla sua omosessualità. Le sue parole non hanno lasciato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è davvero ricca di colpi di scena, uno dei quali ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando delle toccanti dichiarazioni di Gabriel, che nei giorni scorsi è entrato nella Casa più spiata d’Italia spiazzando i telespettatori. Orarivela cosa quel momento ha significato per lui. Facciamo un passo indietro: Adua Del Vesco è una delle concorrenti del GF Vip 5, e il suo nome è legato a doppio filo a quello di Gabriel, con cui ha avuto una relazione. Ospite per una sera nella Casa, il famoso attore ha deciso di fare coming out parlando del suo “segreto di Pulcinella”, un modo molto delicato per fare velatamente riferimento alla sua omosessualità. Le sue parole non hanno lasciato ...

