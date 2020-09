Elisabetta Gregoraci | l’ira di Briatore | “Soldi | ville | aerei | autista Ecco cosa le passo E lei…”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi sta seguendo diligentemente le vicende del GFVip 5 è ben al corrente del fatto che, a breve, una bomba potrebbe esplodere. Per quantocerchi di minimizzarlo il suo interesse nei confronti del baldo Pierpaolo Pretelli si sta palesando sempre più. Quest’ultimo, al contrario, è apertamente pazzo di lei e sarebbe pronto a lasciarsi subito andare a questo irrefrenabile sentimento.si sta aprendo ai coinquilini con una trasparenza inaspettata. Per quanto non rinneghi nulla della storia d’amore con Flavio, si rende conto di quanto la loro differenza di età l’abbia privata della spensieratezza che si prova in gioventù. Adesso pare pronta a recuperare il tempo perso. Naturalmente i balli passionali, le ...