Duplice omicidio di Lecce, spunta un biglietto con i tempi del delitto (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Ho fatto una cavolata. So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia». Con queste parole Antonio De Marco, 21 anni, arrestato con l’accusa di aver ucciso nella serata del 21 settembre l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manca, ha confessato l’accaduto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Ho fatto una cavolata. So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia». Con queste parole Antonio De Marco, 21 anni, arrestato con l’accusa di aver ucciso nella serata del 21 settembre l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manca, ha confessato l’accaduto.

Ma forse, il suo intento era un altro, quello di ripulire tutto dopo il duplice omicidio. Non sapremo mai realmente quello che avrebbe voluto fare in casa per distruggere la felicità di due ...

“Sono consapevole della gravità del gesto”. Parla dal carcere il presunto killer di Eleonora e Daniele

Risponde, come riportato nel decreto di fermo della Procura, dei reati di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà e porto abusivo d’armi. È difatti ...

