Doppietta di Galabinov, Spezia vince 2-0 in casa dell'Udinese (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE, ITALPRESS, - Alla Dacia Arena lo Spezia centra la prima vittoria in Serie A battendo in trasferta l'Udinese per 2-0 nel recupero della prima giornata. Decisiva la Doppietta di Galabinov. Avvio ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE, ITALPRESS, - Alla Dacia Arena locentra la prima vittoria in Serie A battendo in trasferta l'per 2-0 nel recuperoa prima giornata. Decisiva ladi. Avvio ...

SerieA : La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio - vatedelladaunia : La prima volta non si scorda mai. Una doppietta di Galabinov regala la prima storica vittoria dello Spezia in… - mohdm2m2 : RT @SerieA: La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio - nestquotidiano : Doppietta di Galabinov, Spezia vince 2-0 in casa dell’Udinese - IzzoEdo : RT @LaStampa: Colpo dello Spezia in dieci a Udine, doppietta di Galabinov -