Coronavirus | isolati due super anticorpi in grado di bloccarlo | lo studio

Mentre prosegue la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus, le analisi degli scienziati si concentrano anche sullo studio degli anticorpi prodotti da tutti i pazienti che hanno contratto il Covid-19 e poi sono guariti. Con l'obiettivo di riconoscerli, isolarli e poi ricrearli in laboratorio, per usarli come terapia sui malati. Uno studio recente, realizzato dall'università di Washington con la collaborazione dell'ospedale Sacco di Milano e dell'infettivologo Massimo Galli e pubblicato sulla rivista Science, ha reso nota la scoperta di due super anticorpi che, testati sui criceti, sono riusciti a neutralizzare il Coronavirus. Come? Bloccando la proteina spike che serve al Covid per legarsi alle cellule umane e il recettore Ace2, ...

