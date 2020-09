Benevento Inter 2-5 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Seconda in vittoria per l’di Antonio Conte in campionato. Succede quasi tutto nel primo tempo con i nerazzurri capaci di portarsi sul 3-0 in giro di pochi minuti. La rete di Caprari sembra ridare speranze alle Streghe ma Hakimi ribadisce la superiorità nerazzurra a fine primo tempo. Nella ripresa Lautaro si unisce alla festa Sintesi2-5 MOVIOLA 90′ Traversa di Eriksen – Tiro-cross di Eriksen da fuori area che si infrange sulla traversa 83′ Lapadula vicino al gol – Schiattarella manda in porta Lapadula sfruttando un errore di Brozovic: bravissimo Handanovic a ...