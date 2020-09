Si uccide a 10 anni: dramma a Napoli. Forse vittima di un challenge in internet (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bambino di 10 anni è morto la scorsa notte a Napoli lanciandosi nel vuoto dalla sua casa a Chiaia. Figlio di due professionisti stimati sarebbe stato vittima di un gioco sul web, una sorta di challenge che porta a gesti estremi. La polizia ha sequestrato computer e telefono. Sarebbe stato lasciato anche un messaggio ai genitori che farebbe pensare a un sfida alla quale non si sarebbe potuto sottrarre. La procura ha aperto una indagine per istigazione al suicidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un bambino di 10è morto la scorsa notte alanciandosi nel vuoto dalla sua casa a Chiaia. Figlio di due professionisti stimati sarebbe statodi un gioco sul web, una sorta diche porta a gesti estremi. La polizia ha sequestrato computer e telefono. Sarebbe stato lasciato anche un messaggio ai genitori che farebbe pensare a un sfida alla quale non si sarebbe potuto sottrarre. La procura ha aperto una indagine per istigazione al suicidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

