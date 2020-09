Roma, paura per una ragazzina alla Borghesiana: aggredita e rapinata di un orologio, la zia mette in fuga il ladro (Di martedì 29 settembre 2020) Due i responsabili di una rapina di un orologio ai danni di una minore, all’interno della sua abitazione, individuati dagli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, con un’indagine avviata nel marzo scorso, giorno della rapina e conclusasi nella giornata di ieri quando i poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per P.R., 19enne Romano e per L.D., originario di Frascati, anche lui 19enne, ai domiciliari. Una rapina organizzata nel dettaglio dai due malviventi con una meticolosa suddivisione dei ruoli: P.R., con il compito di introdursi nell’abitazione e rapinare la giovane dell’orologio, immobilizzandole un braccio e mettendole un cuscino sul volto, L.D invece, in auto all’esterno con il ruolo di autista. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Due i responsabili di una rapina di unai danni di una minore, all’interno della sua abitazione, individuati dagli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, con un’indagine avviata nel marzo scorso, giorno della rapina e conclusasi nella giornata di ieri quando i poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per P.R., 19enneno e per L.D., originario di Frascati, anche lui 19enne, ai domiciliari. Una rapina organizzata nel dettaglio dai due malviventi con una meticolosa suddivisione dei ruoli: P.R., con il compito di introdursi nell’abitazione e rapinare la giovane dell’, immobilizzandole un braccio endole un cuscino sul volto, L.D invece, in auto all’esterno con il ruolo di autista. Le ...

