Performance estive delle multinazionali romane quotate in Borsa e opportunità del periodo

(Di martedì 29 settembre 2020)ine opportunità delFoto: Pixabay.com Il 2020 dei mercati finanziari era partito con il migliore degli auspici, con i titoli azionari e gli indici diretti verso record storici di valore in controtendenza con i risultati di economia reale. La pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 ha però stravolto le previsioni, imponendo la revisione dei piani industriali per l’anno in corso e per gli anni a venire, in alcuni casi rinviando al 2021 la distribuzione dei dividendi e, come l’amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi ha commentato recentemente, nel processo post-covid percorreremo strade diverse da quelle precedenti la pandemia. Nonostante l’economia ...