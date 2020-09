Nascondere file e cartelle in Windows

Leggi su navigaweb

(Di martedì 29 settembre 2020) Chi ci tiene alla privacy del proprio computer, chi lavora portandosi dietro il portatile o la sua penna USB o il proprio hard disk esterno con all'interno documenti di lavoro (che nessuno deve leggere) o chi ha un PC di casa condiviso con tutta la famiglia potrebbe desiderare di tenere nascosti alcunio alcunepersonali, in modo che siano nascosti e nessuno possa vederli senza il nostro consenso.Per venire incontro a questo tipo di esigenze abbiamo realizzato una guida completa con tutti i metodi efficaci per , così da renderli visibili solo quando siamo soli o nessuno ci guarda. Alcuni metodi sono già integrati all'interno di, quindi non dovremmo installare nulla; altri metodi richiedono l'installazione di programmi dedicati alla cifratura di, con ...