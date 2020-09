Mkhitaryan lancia l'appello per l'Armenia e il Karabakh: "Evitiamo un altro genocidio" (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA - Henrik Mikhitaryan , centrocampista armeno della Roma e della nazionale dell'Armenia , torna a far sentire la sua voce in difesa della propria patria. Sul Caucaso meridionale , come noto, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA - Henrik Mikhitaryan , centrocampista armeno della Roma e della nazionale dell', torna a far sentire la sua voce in difesa della propria patria. Sul Caucaso meridionale , come noto, ...

ROMA - Henrik Mikhitaryan, centrocampista armeno della Roma e della nazionale dell’Armenia, torna a far sentire la sua voce in difesa della propria patria. Sul Caucaso meridionale, come noto, soffiano ...

Roma vs Juventus, le pagelle de il Faro online: Jordan Veretout gigantesco

Con il clima che gira intorno alla società, mercato e rumors, scende in campo una Roma che non ti aspetti. Fonseca bravo, ma a metà fino ai cambi/non cambi. Se però c'era una squadra che doveva vincer ...

ROMA - Henrik Mikhitaryan, centrocampista armeno della Roma e della nazionale dell'Armenia, torna a far sentire la sua voce in difesa della propria patria. Sul Caucaso meridionale, come noto, soffiano ...