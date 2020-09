Mes, la non richiesta invasione di campo di Ignazio Visco (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Durante l’ultimo Festival dell’economia di Trento, conclusosi due giorni fa, è intervenuto Ignazio Visco, governatore dal 2011 di Banca d’Italia, entrando a gamba tesa nel dibattito politico. Nel corso della convention trentina, giunta quest’anno alla quindicesima edizione, si è dibattuto sulla situazione delle economia italiana e dell’eurozona durante la crisi causata dalla pandemia e dagli annessi lockdown e della risposte che l’Unione Europea ha messo in campo per fronteggiare l’emergenza. Dopo aver indicato la giusta via per spendere i soldi – anch’essi a strozzo – del Recovery Fund, Visco si è concentrato sul discusso Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Una vera e propria ingerenza “La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Durante l’ultimo Festival dell’economia di Trento, conclusosi due giorni fa, è intervenuto, governatore dal 2011 di Banca d’Italia, entrando a gamba tesa nel dibattito politico. Nel corso della convention trentina, giunta quest’anno alla quindicesima edizione, si è dibattuto sulla situazione delle economia italiana e dell’eurozona durante la crisi causata dalla pandemia e dagli annessi lockdown e della risposte che l’Unione Europea ha messo inper fronteggiare l’emergenza. Dopo aver indicato la giusta via per spendere i soldi – anch’essi a strozzo – del Recovery Fund,si è concentrato sul discusso Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Una vera e propria ingerenza “La ...

