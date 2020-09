Mario Biondi papà per la nona volta: per la sua bimba un nome originale (Di martedì 29 settembre 2020) Mario Biondi è diventato papà per la nona volta. Il noto cantante aveva annunciato qualche mese fa di aspettare la sua nona figlia, una femminuccia per la quale aveva scelto il nome di Matilda. Dopo la nascita, però, ha dato l’annuncio comunicando un nome diverso, ma molto particolare, che richiama la sua terra e le sue origini. Mario Biondi è diventato papà per la nona volta Era il 4 maggio quando Mario Biondi, ospite nel corso di una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, aveva annunciato di essere in attesa del nono figlio. Già ai tempi aveva dichiarato che si ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020)è diventato papà per la. Il noto cantante aveva annunciato qualche mese fa di aspettare la suafiglia, una femminuccia per la quale aveva scelto ildi Matilda. Dopo la nascita, però, ha dato l’annuncio comunicando undiverso, ma molto particolare, che richiama la sua terra e le sue origini.è diventato papà per laEra il 4 maggio quando, ospite nel corso di una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, aveva annunciato di essere in attesa del nono figlio. Già ai tempi aveva dichiarato che si ...

