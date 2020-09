Mantova, trova hascisc in camera e denuncia figlia 17enne (Di martedì 29 settembre 2020) Mantova, 29 settembre 2020 - Una ragazzina di 17 anni è stata denunciata dal patrigno che nella sua stanza aveva trovato un involucro con 30 grammi di hascisc. È accaduto a Mantova. La giovane è ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 settembre 2020), 29 settembre 2020 - Una ragazzina di 17 anni è statata dal patrigno che nella sua stanza avevato un involucro con 30 grammi di. È accaduto a. La giovane è ...

"L'ho trovato in campagna, l'ho nascosto in camera e volevo regalarlo a un mio amico", si è giustificata. La perquisizione della sua camera, però, ha rivelato una realtà diversa: gli agenti, infatti, ...

