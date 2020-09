Le nostre autostrade sono una miniera d’oro: boom di profitti per tutti i concessionari (Di martedì 29 settembre 2020) Se i Benetton hanno visto calare il loro volume di affari, anche a causa dei milioni persi a seguito della tragedia del Ponte Morandi di Genova, per gli altri beneficiari di concessioni da parte dello Stato italiano il 2020 non sarà certo ricordato come un anno nefasto, anzi. Stando ai dati pubblicati da La Repubblica, i “signori dei caselli” hanno continuato a incassare lauti profitti, per un volume di affari pari a circa 600 milioni di euro al netto dei disagi causati dalla pandemia, che ha ridotto per mesi il traffico a causa del lockdown. Una cifra che ha fatto salire a 15 miliardi il totale degli utili negli ultimi 11 anni, con 11 miliardi di dividendi per i soci. Una affare con la A maiuscola, in un settore capace di resistere anche ai colpi del Covid. Il mese più duro per tutti è stata la primavera, quando le ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 settembre 2020) Se i Benetton hanno visto calare il loro volume di affari, anche a causa dei milioni persi a seguito della tragedia del Ponte Morandi di Genova, per gli altri beneficiari di concessioni da parte dello Stato italiano il 2020 non sarà certo ricordato come un anno nefasto, anzi. Stando ai dati pubblicati da La Repubblica, i “signori dei caselli” hanno continuato a incassare lauti, per un volume di affari pari a circa 600 milioni di euro al netto dei disagi causati dalla pandemia, che ha ridotto per mesi il traffico a causa del lockdown. Una cifra che ha fatto salire a 15 miliardi il totale degli utili negli ultimi 11 anni, con 11 miliardi di dividendi per i soci. Una affare con la A maiuscola, in un settore capace di resistere anche ai colpi del Covid. Il mese più duro perè stata la primavera, quando le ...

