L’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis voleva torturarli prima di ucciderli

Non ha ancora confessato e il movente del duplice omicidio non è ancora chiaro. I carabinieri di Lecce hanno arrestato nella tarda serata di ieri il giovane Antonio De Marco, accusato dell'uccisione di Eleonora Manta e di Daniele De Santis. Il 21enne, studente di scienze infermieristiche, conosceva bene le sue vittime: in quella casa, infatti, ha abitato per alcuni mesi. La coppia di Lecce, infatti, gli aveva affittato una camera. Ancora da chiarire cosa abbia portato il giovane a uccidere e infierire con violenza sul corpo dei due fidanzati. Nel frattempo gli inquirenti parlano di un vero e proprio piano di tortura. LEGGI ANCHE > Coppia uccisa a Lecce, fermato il sospetto killer Gli inquirenti nelle prossime ore si aspettano una confessione da parte di Antonio De Marco, ma il procuratore di Lecce ...

