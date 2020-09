Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbotta contro Alfonso Signorini: “Se dici queste cose sei stro**o” (Di martedì 29 settembre 2020) Scintille nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini. Il conduttore ha rimproverato l’influencer per il siparietto che ha fatto nella casa più spiata d’Italia dopo il coming out di Gabriel Garko, quando indossando un paio di tacchi aveva ironizzato sull’accaduto facendo l’imitazione di Barbara D’Urso. “Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna“. Parole che non sono piaciute al pubblico ma soprattutto a Signorini, che ha fatto notare a Zorzi di aver esagerato. “Tommaso non mi è proprio piaciuto quello che hai fatto. Ragazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Scintille nell’ultima puntata delVip tra. Il conduttore ha rimproverato l’influencer per il siparietto che ha fatto nella casa più spiata d’Italia dopo il coming out di Gabriel Garko, quando indossando un paio di tacchi aveva ironizzato sull’accaduto facendo l’imitazione di Barbara D’Urso. “Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna“. Parole che non sono piaciute al pubblico ma soprattutto a, che ha fatto notare adi aver esagerato. “non mi è proprio piaciuto quello che hai fatto. Ragazzi ...

