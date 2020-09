GF VIP, Petrelli ha un avversario in amore? Il like tattico di un noto volto televisivo. E Briatore che dice? (Di martedì 29 settembre 2020) Pretelli ha un rivale in amore? Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono la coppia di questa edizione. Piace anche a qualcun’altro e Briatore commenta… Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio nella notte al GF Vip? ELISABETTA GREGORACI HA LA FILA E’ bastato un solo like di Can Yaman su un post della Gregoraci per scatenare i daydreamers e i gossippari social. L’attore della seguitissima serie TV Mediaset DayDreamer ha messo un love su un post che raffigura la bella Elisabetta Gregoraci. View this post on Instagram L’avventura al @grandefratellotv continua…vi aspettiamo questa sera per seguire la puntata in diretta dalle 21.20 su canale 5! Sosteniamo insieme la nostra Eli . . #gfvip #grandefratellovip ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 settembre 2020) Pretelli ha un rivale in? Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono la coppia di questa edizione. Piace anche a qualcun’altro ecommenta… Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio nella notte al GF Vip? ELISABETTA GREGORACI HA LA FILA E’ bastato un solodi Can Yaman su un post della Gregoraci per scatenare i daydreamers e i gossippari social. L’attore della seguitissima serie TV Mediaset DayDreamer ha messo un love su un post che raffigura la bella Elisabetta Gregoraci. View this post on Instagram L’avventura al @grandefratellotv continua…vi aspettiamo questa sera per seguire la puntata in diretta dalle 21.20 su canale 5! Sosteniamo insieme la nostra Eli . . #gfvip #grandefratellovip ...

