Focolaio Genoa, Spadafora: “Mi preoccupa molto. Stop al campionato? Non ci sono ancora le condizioni” (Di martedì 29 settembre 2020) Il caso dei positivi del Genoa “mi preoccupa tanto. Sentirò Gravina e Dal Pino. campionato a rischio interruzione? No, non credo che siamo ancora in queste condizioni“. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, entrando a Montecitorio. Spadafora ha anche commentato la recente polemica con i vertici del Coni e del Cio sulla riforma dello sport: “Sicuramente la situazione è ricomponibile. Dobbiamo trovare un punto di contatto nell’interesse di tutto lo sport”. L'articolo Focolaio Genoa, Spadafora: “Mi preoccupa molto. Stop al campionato? Non ci sono ancora le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il caso dei positivi del“mitanto. Sentirò Gravina e Dal Pino.a rischio interruzione? No, non credo che siamoin queste condizioni“. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo, entrando a Montecitorio.ha anche commentato la recente polemica con i vertici del Coni e del Cio sulla riforma dello sport: “Sicuramente la situazione è ricomponibile. Dobbiamo trovare un punto di contatto nell’interesse di tutto lo sport”. L'articolo: “Mial? Non cile ...

capuanogio : Adesso la #SerieA trema: il #Genoa è diventato un focolaio di #Covid19 e per la prima volta si buca la 'bolla' del… - Sport_Mediaset : Focolaio #Genoa , #Napoli in ansia in attesa del primo ciclo di #tamponi . Allarme in casa azzurra in vista della s… - petergomezblog : #Focolaio di #coronavirus al #Genoa: 14 positivi tra calciatori e staff. A rischio l’allentamento dei protocolli su… - marinabeccuti : Focolaio Genoa, Corriere della Sera: ipotesi sospensione del campionato per 14 giorni - Torinogranatait : Focolaio Genoa, Corriere della Sera: ipotesi sospensione del campionato per 14 giorni -