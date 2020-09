Enzo Amendola | Il Recovery Fund è a rischio per veti incrociati

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) “Purtroppo rischiamo di finire in una strettoia che allunga i tempi del. La Presidenza tedesca deve portare a casa questa mediazione”. A parlare, in un’intervista a Repubblica, ministro degli Affari europei e protagonista con il premier Giuseppe Conte dei negoziati che hanno portato alla definizione del. “Per noi gli accordi di luglio vanno implementati subito. Si; aperto però uno scontro tra Paesi come la Polonia e l’Ungheria che non vogliono interferenze o condizionalità sullo Stato di diritto, e i cosiddetti ‘frugali’ che spingono perché lo stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi. L’Italia ha detto la sua: ...