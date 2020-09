Dissesto idrogeologico, Cirielli (FdI): “Grave silenzio di Costa e ritardi nella gestione dell’emergenza” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per sapere di chi sono le responsabilità dei gravi disagi che, in questi giorni, stanno vivendo migliaia di cittadini dell’Agro nocerino sarnese, a causa dei danni provocati dal maltempo”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Sono evidenti i ritardi di Ministero dell’Ambiente e Regione Campania sull’attuazione di interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio. Mi domando, ad esempio, dove siano finiti i 54 progetti per la Campania, per una spesa complessiva di oltre 12 milioni di euro, sbandierati ai quattro venti dal M5S di cui si sono perse ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente Sergioper sapere di chi sono le responsabilità dei gravi disagi che, in questi giorni, stanno vivendo migliaia di cittadini dell’Agro nocerino sarnese, a causa dei danni provocati dal maltempo”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Sono evidenti idi Ministero dell’Ambiente e Regione Campania sull’attuazione di interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio. Mi domando, ad esempio, dove siano finiti i 54 progetti per la Campania, per una spesa complessiva di oltre 12 milioni di euro, sbandierati ai quattro venti dal M5S di cui si sono perse ...

